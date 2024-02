L’heure du conte et création de marque-pages à la Médiathèque de Mouriès Rue du Temple Mouriès, samedi 17 février 2024.

L’heure du conte et création de marque-pages à la Médiathèque de Mouriès Rue du Temple Mouriès Bouches-du-Rhône

Le rendez-vous des enfants, c’est à la Médiathèque La Régalido à Mouriès Conte et atelier créatif, samedi 17 février de 10h à 12h !

Au programme !



10h à 12h Création de marque-pages (activité manuelle et numérique)



10h30 et 11h Lectures pour petites oreilles amoureuses des belles histoires



Ouvert à tous, informations au 04 90 47 74 65 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

Rue du Temple Médiathèque La Régalido

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque@mairie-mouries.fr

L’événement L’heure du conte et création de marque-pages à la Médiathèque de Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2024-02-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles