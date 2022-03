L’heure du conte en pyjama Médiathèque de Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

_À partir de 2 ans – Animé par les bénévoles_ Un espace de la médiathèque sera plongée dans la pénombre avec des couettes et des oreillers pour une atmosphère mystérieuse. Les enfants peuvent venir en pyjama avec leurs doudous.

Sur inscription

Venez écouter des histoires, des contes et chanter ! Médiathèque de Vallet 16 rue Emile Gabory Vallet Loire-Atlantique

