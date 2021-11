Blagnac Médialudo Blagnac, Haute-Garonne L’heure du conte en langue des signes – Mercredi 17 novembre Médialudo Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

L'heure du conte en langue des signes – Mercredi 17 novembre

Médialudo, 17 novembre 2021, Blagnac.

Médialudo, le mercredi 17 novembre à 16:30

Duo musique, poésie signée, d’après « Le livre de lecture » de Gertrude Stein et les reproductions des illustrations originales d’Alice Lorenzi. Dans le cadre des [Rencontres Ville & Handicap](https://fr.calameo.com/read/005971811c0988a0be4ab?page=1) (Toulouse Métropole). **Gratuit | Accessible dès 4 ans (conseillé à partir de 6 ans)** **Distribution de contremarques à 16h**

Le Livre de Lecture d'après Gertrude Stein, par la Compagnie Danse des Signes
Médialudo
4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac

