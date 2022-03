L’HEURE DU CONTE EN ESPAGNOL Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

L'HEURE DU CONTE EN ESPAGNOL
Bibliothèque municipale Pierre Messmer
13 Rue de la Paix
Sarrebourg

2022-03-02 15:30:00 – 16:15:00

Sarrebourg Moselle Sarrebourg La bibliothèque municipale Pierre Messmer innove avec des contes et lectures en langues étrangères ! A partir de 4 ans, les enfants pourront découvrir de belles histoires en espagnol. L’entrée est libre. Renseignements au 03 87 03 28 52. +33 3 87 03 28 52 Libre de droits – Pixabay

