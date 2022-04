L’heure du conte des touts petits Centre social Cousinerie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Mercredi 6 et 27 avril 2022 de 10h à 11h, l’heure du conte des touts petits de 0 à 4 ans à la bibliothèque du Centre Social Cocteau** Les enfants devront être accompagnés de leurs parents, grands-parents, nounous etc… Mercredi 6 et 27 avril 2022 de 10h à 11h , l’heure du conte des touts petits de 0 à 4 ans à la bibliothèque du Centre Social Cocteau Centre social Cousinerie 44 Rue de la Contrescarpe, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T11:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T11:00:00

