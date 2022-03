L’Heure du conte des tout-petits Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’Heure du conte des tout-petits Médiathèque Jean-Pierre Melville, 7 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 11h00 à 11h30

Le samedi 18 juin 2022

de 10h15 à 10h45

Le samedi 21 mai 2022

de 11h00 à 11h30

Le samedi 21 mai 2022

de 10h15 à 10h45

Le samedi 07 mai 2022

de 11h00 à 11h30

Le samedi 07 mai 2022

de 10h15 à 10h45

gratuit

Enroulez le fil, déroulez le fil des histoires et des chansons ! Quand c’est le samedi matin, à l’heure du conte, tout le monde vient ! Les bibliothécaires vous liront des histoires et des comptines, vous chanteront des chansons et interpréteront des jeux de doigts. Pour le plus grand plaisir des petits… et des grands ! LES SAMEDIS 7 ET 21 MAI, AINSI QUE LE 18 JUIN A 10H15 ET A 11H L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE HEURE DU CONTE EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 19 AVRIL. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

14 : Olympiades (Paris) (59m) 83 : Olympiades (Paris) (59m)

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ Enfants;Littérature

Date complète :

2022-05-07T10:15:00+01:00_2022-05-07T10:45:00+01:00;2022-05-07T11:00:00+01:00_2022-05-07T11:30:00+01:00;2022-05-21T10:15:00+01:00_2022-05-21T10:45:00+01:00;2022-05-21T11:00:00+01:00_2022-05-21T11:30:00+01:00;2022-06-18T10:15:00+01:00_2022-06-18T10:45:00+01:00;2022-06-18T11:00:00+01:00_2022-06-18T11:30:00+01:00

Victoria_Borodinova / 9788

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris lieuville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Departement Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’Heure du conte des tout-petits Médiathèque Jean-Pierre Melville 2022-05-07 was last modified: by L’Heure du conte des tout-petits Médiathèque Jean-Pierre Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville 7 mai 2022 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris

Paris Paris