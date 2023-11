L’Heure du conte des tout-petits (0-3 ans) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 03 février 2024

de 11h00 à 11h30

Le samedi 03 février 2024

de 10h15 à 10h45

Le samedi 27 janvier 2024

de 11h00 à 11h30

Le samedi 27 janvier 2024

de 10h15 à 10h45

Le samedi 13 janvier 2024

de 11h00 à 11h30

Le samedi 13 janvier 2024

de 10h15 à 10h45

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Réservation obligatoire

Enroulez le fil, déroulez le fil des histoires et des chansons ! Quand c’est le samedi matin, à l’heure du conte, tout le monde vient !

Les bibliothécaires vous liront des histoires et des comptines, vous chanteront des chansons et interpréteront des jeux de doigts. Pour le plus grand plaisir des petits… et des grands !

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

heure du conte des tout-petits