Sane-et-Loire EUR La Médiathèque de Cluny propose à vos enfants un moment de bonheur : l’heure du conte. Contes merveilleux, facétieux ou même philosophiques, c’est un voyage hors du temps : partez à la découverte des pays du monde, laissez libre court à votre imagination en vous laissant emporter par ces belles histoires. Un mercredi par mois, de 15h à 16h. https://bibliotheques.cluny.fr/ Médiathèque municipale de Cluny Centre Victor Duruy – Place du Marché Cluny

