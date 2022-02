L’Heure du conte : Chats pitres & Rats conteurs Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'Heure du conte : Chats pitres & Rats conteurs

du mercredi 9 mars au mercredi 11 mai à Centre culturel Henri-Desbals

Conte et musique ——————- **De 6 mois à 3 ans** **Collectif d’artistes Arfolie ** Un mercredi par mois au Centre culturel, venez vivre de belles aventures avec des contes théâtralisés et musicaux.

Réservation au 05 36 25 26 81

Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T10:30:00;2022-03-09T10:45:00 2022-03-09T11:30:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T10:30:00;2022-04-06T10:45:00 2022-04-06T11:30:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T10:30:00;2022-05-11T10:45:00 2022-05-11T11:30:00

