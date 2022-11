L’Heure du conte : C’est Noël ! Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

36 rue de Primel Bibliothèque municipale Plougasnou Finistère

2022-12-17 11:00:00 – 2022-12-17 12:00:00

Bibliothèque municipale 36 rue de Primel

Plougasnou

Finistère La bibliothèque de Plougasnou organise sa traditionnelle animation autour des contes. En ce début des vacances d’hiver, les enfants sont invités pour écouter des histoires autour du thème de Noël.

Les histoires seront plus particulièrement adaptées aux enfants entre 3 et 8 ans. Il est conseillé de s’inscrire auprès de la bibliothèque. Entrée libre. bibliotheque.plougasnou@orange.fr +33 2 98 67 31 26 http://bibliothequedeplougasnou.wordpress.com/ Bibliothèque municipale 36 rue de Primel Plougasnou

