L’heure du conte Boiscommun Boiscommun Boiscommun Catégories d’évènement: Boiscommun

Loiret

L’heure du conte Boiscommun, 29 décembre 2022, Boiscommun Boiscommun. L’heure du conte 1 Faubourg Boissin Boiscommun Loiret

2022-12-29 14:00:00 – 2022-12-29 16:00:00 Boiscommun

Loiret Boiscommun La bibliothèque de Boiscommun organise l’heure du conte. Au programme : lectures de kamishibaï, d’albums et de contes. Le goûter est offert par l’association « Les Amis de la bibliothèque ».

Inscription conseillée. biblio.boiscommun@wanadoo.fr +33 2 38 33 80 67 ©Bibliothèque de Boiscommun

Boiscommun

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Boiscommun, Loiret Autres Lieu Boiscommun Adresse 1 Faubourg Boissin Boiscommun Loiret Ville Boiscommun Boiscommun lieuville Boiscommun Departement Loiret

Boiscommun Boiscommun Boiscommun Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boiscommun-boiscommun/

L’heure du conte Boiscommun 2022-12-29 was last modified: by L’heure du conte Boiscommun Boiscommun 29 décembre 2022 1 Faubourg Boissin Boiscommun Loiret Boiscommun Loiret Boiscommun Loiret

Boiscommun Boiscommun Loiret