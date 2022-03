L’heure du conte Bibliothèque régionale,Section Jeunesse,Aoste Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

L'heure du conte

Bibliothèque régionale, Section Jeunesse, Aoste, le jeudi 17 mars à 17:30

C’est l’histoire d’un petit chien qui aime faire des trous dans le jardin, mais ça lui est interdit. Mais est-ce vraiment lui qui a retourné tout le jardin ? À partir de 3 ans

Nombre de places limité : distribution des billets à partir de 14h

Lecture en français : « Jack » de Gabriel Gay (L'école des loisirs). Bibliothèque régionale,Section Jeunesse,Aoste 2, Rue Tour du Lépreux, Aoste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T17:30:00 2022-03-17T18:30:00

