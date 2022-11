L’heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 09h45 à 11h00

. gratuit

Venez découvrir des albums et écouter des histoires lues par les bibliothécaires. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/499555458892288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun

Ville de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun Adresse 74 rue Mouffetard Ville Paris lieuville Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Departement Paris

Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun 2022-11-19 was last modified: by L’heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Bibliothèque Mohammed Arkoun 19 novembre 2022 Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris

Paris Paris