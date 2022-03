L’heure du conte bibliothèque Saint-André-Treize-Voies Catégories d’évènement: Saint-André-Treize-Voies

Vendée

L’heure du conte bibliothèque, 16 mars 2022, Saint-André-Treize-Voies. L’heure du conte

bibliothèque, le mercredi 16 mars à 16:00

### ” La chandeleur et mardi gras sont peut être passés, mais la gourmandise est toujours là ! ” Rejoignez-nous à la bibliothèque pour une heure du conte des plus gourmandes !

Pas d’inscription

La bibliothèque de Montréverd vous propose de participer à une heure du conte, gourmande. bibliothèque 4 rue du Lion d’Or 85260 Saint-André-Treize-Voies Montréverd Saint-André-Treize-Voies Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T16:00:00 2022-03-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-André-Treize-Voies, Vendée Autres Lieu bibliothèque Adresse 4 rue du Lion d'Or 85260 Saint-André-Treize-Voies Montréverd Ville Saint-André-Treize-Voies lieuville bibliothèque Saint-André-Treize-Voies Departement Vendée

bibliothèque Saint-André-Treize-Voies Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-treize-voies/

L’heure du conte bibliothèque 2022-03-16 was last modified: by L’heure du conte bibliothèque bibliothèque 16 mars 2022 bibliothèque Saint-André-Treize-Voies Saint-André-Treize-Voies

Saint-André-Treize-Voies Vendée