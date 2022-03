L’heure du conte Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

L’heure du conte Bannalec, 16 mars 2022, Bannalec. L’heure du conte Passage Auguste Brizeux Le Tangram Bannalec

2022-03-16 – 2022-03-16 Passage Auguste Brizeux Le Tangram

Bannalec Finistère C’est une animation proposée mensuellement pour les plus grands, à partir de 3 ans, comme une invitation à plonger dans l’univers des livres. Il ne leur reste plus qu’à se laisser porter par la musique des mots, à travers différents ouvrages. +33 2 98 35 40 50 C’est une animation proposée mensuellement pour les plus grands, à partir de 3 ans, comme une invitation à plonger dans l’univers des livres. Il ne leur reste plus qu’à se laisser porter par la musique des mots, à travers différents ouvrages. Passage Auguste Brizeux Le Tangram Bannalec

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bannalec, Finistère Autres Lieu Bannalec Adresse Passage Auguste Brizeux Le Tangram Ville Bannalec lieuville Passage Auguste Brizeux Le Tangram Bannalec Departement Finistère

Bannalec Bannalec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bannalec/

L’heure du conte Bannalec 2022-03-16 was last modified: by L’heure du conte Bannalec Bannalec 16 mars 2022 Bannalec finistère

Bannalec Finistère