le mercredi 3 novembre à Médiathèque

Des contes japonais à découvrir, pour les petits et les grands, par Mathilde de Lapeyre : A 15h, à partir de 6 ans. A 16h, à partir de 3 ans.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mathilde de Lapeyre nous ouvrira une porte sur le Japon… Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T16:00:00;2021-11-03T16:00:00 2021-11-03T17:00:00

