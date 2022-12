L’HEURE DU CONTE A VALLET Vallet Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Vallet Profitez de l’heure du conte à la Médiathèque de Vallet pour frissonner en écoutant les bénévoles raconter des histoires. Tu aimes frissonner ? Viens écouter des histoires effrayantes lues par les bénévoles. De 18h à 19h à la médiathèque de Vallet. à partir de 4 ans, sur inscription. +33 2 40 33 91 84 http://www.bibliotheques.cc-vallet.fr/search.php?action=Accueil Médiathèque 16, rue Emile Gabory Vallet

