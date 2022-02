L’heure du conte à la Médiathèque Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

L'heure du conte à la Médiathèque Guingamp, 2 mars 2022, Guingamp.

2022-03-02 – 2022-03-02

Guingamp Côtes d’Armor Pause-Lecture « les gourmandises » : Viens écouter des histoires et des chansons sur le thème des gourmandises ! à partir de 4 ans. mediatheque@ville-guingamp.fr +33 2 96 44 06 60 Pause-Lecture « les gourmandises » : Viens écouter des histoires et des chansons sur le thème des gourmandises ! à partir de 4 ans. Guingamp

