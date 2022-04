L’heure du conte (3 ans et +) Bfm Centre-ville,Espace Jeunesse Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Bfm Centre-ville, Espace Jeunesse, le samedi 14 mai à 11:00

**L’Heure du conte :** un rendez-vous autour du livre pour les enfants à partir de 3 ans et leurs parents afin de développer l’imaginaire et partager de bons moments. Chuuuuut, la Dame de la bibliothèque va nous lire des histoires ! Conditions d’accès : Sur inscription au 05 55 45 96 80 Tarif : Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/lheure-du-conte-3-ans-et-3](https://bfm.limoges.fr/evenement/lheure-du-conte-3-ans-et-3)](https://bfm.limoges.fr/evenement/lheure-du-conte-3-ans-et-3) Un rendez-vous autour du livre pour les enfants à partir de 3 ans et leurs parents. Bfm Centre-ville,Espace Jeunesse place aimé césaire limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

