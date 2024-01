L’Heure du conte (0-6 ans) Bfm Aurence Limoges, samedi 17 février 2024.

L’Heure du conte (0-6 ans) Un rendez-vous autour du livre pour les enfants et leurs parents. Samedi 17 février, 16h00 Bfm Aurence Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Un rendez-vous pour les petites et grandes oreilles pour lire et se faire lire des histoires…

Petites histoires, comptines, berceuses et jeux de doigts installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans le monde de l’imaginaire…

Pour les 0-6 ans

Sur inscription au 05 55 05 02 85

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

©Eva Offredo