Chantepie Médiathèque de Chantepie Chantepie, Ille-et-Vilaine L’Heure des p’tits loups Médiathèque de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

L’Heure des p’tits loups Médiathèque de Chantepie, 23 octobre 2021, Chantepie. L’Heure des p’tits loups

le samedi 23 octobre à Médiathèque de Chantepie

Lire, les bercer de rythmes et de sonorités. Contempler et se laisser surprendre. Et surtout partager ! Les p’tits loups continuent à lire ! Les dernières nouveautés pour les petites oreilles à découvrir en petit comité. Pour les enfants de 0 à 3 ans – sur inscription.

Gratuit, sur inscription.

Rendez-vous réguliers pour les 0 – 3 ans Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T10:30:00;2021-10-23T11:00:00 2021-10-23T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque de Chantepie Adresse 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville Médiathèque de Chantepie Chantepie