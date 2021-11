Saint-Flour-de-Mercoire La ferme bio du Gévaudan Lozère, Saint-Flour-de-Mercoire L’heure des loups La ferme bio du Gévaudan Saint-Flour-de-Mercoire Catégories d’évènement: Lozère

La ferme bio du Gévaudan, le dimanche 7 novembre à 14:00

Été 2015, parti filmer les bergers des Cévennes, le réalisateur est le témoin de l’attaque d’un loup sur un troupeau. D’emblée, le spectateur est entraîné dans l’émotion d’une enquête à fleur de peau. C’est que les attaques font mal. Il y a le stress, la fatigue, et derrière la peur que ça n’en finisse pas. Alors les éleveurs peuvent-ils vivre avec les loups comme l’affirment ses défenseurs ? À quelles conditions ? Et la biodiversité, le hors-sol, les moyens de protection, la gestion du prédateur ? Des Cévennes aux Alpes, en passant par les Vosges, le film explore les contradictions et les éléments clés d’un impossible débat. 2018 – 55 min – Mille Plateaux Productions – France VF

