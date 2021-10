Cœur de Causse Cœur de Causse Cœur de Causse, Lot L’heure des histoires Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’évènement: Cœur de Causse

2021-11-13 11:00:00

Cœur de Causse Lot Cœur de Causse Un samedi par mois, une histoire contée par Michela enchantera vos petits… et on fait le pari que vous aussi ! Ecoutons l’histoire du jour… Un samedi par mois, une histoire contée par Michela enchantera vos petits… et on fait le pari que vous aussi ! Bibliothèque intercommunale Pajatoutage

