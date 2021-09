L’heure des contes Ferme de la Mimarnel, 8 octobre 2021, Cambremer.

L’heure des contes

Ferme de la Mimarnel, le vendredi 8 octobre à 20:00

« Chanter et conter en vue d’une veillée pour les familles » ? Vendredi 8 octobre, à 20h. Veillée conte par l’Association « Contes Vallée d’Auge » et Marion Motte Musicienne Contes et chansons. Ouvert à tous et toutes. ? Puis : 3 soirées atelier les vendredis 15 octobre – 12-19 novembre Atelier Musique et voix rencontre découverte de 19h à 21h ? Et le samedi 16 octobre de 9h30 à 17h ? Samedi 27 novembre 20h Veillée Conte préparée par les stagiaires au cours des ateliers. Veillée ouverte à tous les habitants Participation : un gâteau une boisson à partager. Les ateliers sont offerts par Contes Vallée d’Auge , venez vous essayer à conter et chanter ☎️ Contact 06.46.34.25.21

Gratuit

« Chanter et conter en vue d’une veillée pour les familles »

Ferme de la Mimarnel D 50, 14340 Cambremer Cambremer Cambremer Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T21:30:00