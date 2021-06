Paris Ecole maternelle de l'Ouest Paris L’heure des contes Ecole maternelle de l’Ouest Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’heure des contes Ecole maternelle de l’Ouest, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 10h à 11h

Le samedi 26 juin 2021

de 11h à 12h

Le samedi 3 juillet 2021

de 11h à 12h

Le samedi 3 juillet 2021

de 10h à 11h

gratuit

Laissez-vous porter par la voix de l’artiste à la lecture de ces contes qui donnent à réfléchir et échangez sur la thématique ensemble. Deux sessions par matinée Spectacles -> Jeune public Ecole maternelle de l’Ouest 13, rue de l’Ouest Paris 75014

13 : Gaîté (96m) 6 : Edgar Quinet (411m)

Contact :L'heure des contes Spectacles -> Jeune public En famille;Enfants;Plein air

Date complète :

MA14 / Luciole

Lieu Ecole maternelle de l'Ouest Adresse 13, rue de l'Ouest Ville Paris