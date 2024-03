L’Heure des Assassins Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon, mercredi 20 mars 2024.

Après le succès du Cercle de Whitechapel et des Voyageurs

du crime, Julien Lefebvre récidive avec le 3e opus de sa trilogie, L’heure des assassins, une nouvelle comédie policière riche en rebondissements.

31 décembre 1909, au coeur de Londres, la bonne société se

presse au Théâtre Somerset pour la traditionnelle soirée du

Nouvel An, ponctuée par une nouvelle pièce qu’on annonce

extraordinaire Peter Pan.

En haut du bâtiment, les invités privilégiés profitent des salons

privés du propriétaire, le magnat Philip Somerset. On reconnait

le romancier Conan Doyle, le dramaturge Bernard-Shaw,

Bram Stoker, nouvel administrateur du théâtre, Miss Lime,

l’assistante de direction, la cantatrice et soeur de Somerset,

Katrine Belgrave ou encore le riche homme d’affaires américain

John Hartford.

Alors que la clochette résonne pour appeler les spectateurs

dans la salle, Somerset est découvert gisant sur son balcon.

Somerset est mort.

Tout à l’action, tout le monde a oublié que le personnel ferme

à clef les salons pendant les représentations et se trouve

enfermé. Frappes aux portes et cris vers la rue n’y peuvent

rien, personne ne les entend en ce soir de festivités.

Bien vite des signes montrent que la victime a été empoisonnée… La peur grandit. Et si cette réunion improvisée n’était pas un hasard ? Et si la porte n’avait pas été fermée de l’extérieur ? Mais surtout qui est le meurtrier ?

La soirée de fête change alors radicalement de ton. Rires, peur

et enquête vont se mêler jusqu’à ce que Big Ben au loin sonne

l’heure des assassins…



Texte :

Julien Lefebvre

Mise en scène Elie Rapp et Ludovic Laroche

Avec Stéphanie Basssibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche,

Ninon Lavalou, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges

Costumes Axel Boursier

Musique Hervé Devolder

Création lumière Dan Imbert

Création visuelle Sébastien Mizermont

Production Le Renard Argenté Pascal Legros Organisation 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 19:00:00

fin : 2024-03-20 20:30:00

