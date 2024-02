L’heure des assassins de Julien Lefebvre L’Ermitage-Compostelle Le Bouscat, mercredi 27 mars 2024.

L’heure des assassins de Julien Lefebvre Une pièce de théâtre haute en couleur et pleine de suspens vous garantissant une bonne soirée Mercredi 27 mars, 20h30 L’Ermitage-Compostelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T20:30:00+01:00 – 2024-03-27T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-27T20:30:00+01:00 – 2024-03-27T22:30:00+01:00

Après le succès du Cercle de Whitechapel et des Voyageurs du crime, Julien Lefebvre récidive avec le 3ème opus de sa trilogie. L’heure des assassins, une nouvelle comédie policière, riche en rebondissements, dont l’action se situe au début du XXème siècle, dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien.

Mise en scène par Elie Rapp et Ludovic Laroche

Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Armand Juin, Ludovic Laroche, Ninon Lavalou, Jérôme Paquatte et Nicolas Saint-Georges

L’Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.culture-bouscat.fr »}]

pièce de théâtre théâtre

