Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire L’heure de la sortie – Marion Mézadorian Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire

L’heure de la sortie – Marion Mézadorian Montceau-les-Mines, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montceau-les-Mines. L’heure de la sortie – Marion Mézadorian 2021-07-03 21:20:00 – 2021-07-03 Ateliers du Jour 56, quai Jules Chagot

Montceau-les-Mines Saône-et-Loire EUR Spectacle humour. Au fil du spectacle, apparaît une comédienne singulière qui interprète avec toute sa sincérité les personnages croisés dans sa vie, ceux qui l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre en lumière.

Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait des pierres précieuses dans le jardin, Marion ne cesse d’être à la recherche de pépites. Spectacle humour. Au fil du spectacle, apparaît une comédienne singulière qui interprète avec toute sa sincérité les personnages croisés dans sa vie, ceux qui l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre en lumière.

Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait des pierres précieuses dans le jardin, Marion ne cesse d’être à la recherche de pépites. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Montceau-les-Mines Adresse Ateliers du Jour 56, quai Jules Chagot Ville Montceau-les-Mines