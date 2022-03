” L’heure de la lecture ” par la Compagnie Le Créac’h, dans le cadre du festival Maxi’Mômes. Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

le samedi 9 avril à Maison Folie Moulins

[ LECTURE ] La lecture est une nourriture de l’esprit, un outil magique pour développer l’imaginaire et les connaissances. Lire partout, tout le temps, lire ce que nous voulons. Suivant le fil des 5 sens, cette balade plonge les enfants dans le monde magique des livres, emmené par un comédien et un musicien. _Comédien : Jean-Maximilien Sobocinski_ _Musicienne : Séverine Lis_ **A partir de 3 ans Durée : 30 min Gratuit sur réservation** [**[mfmoulins@mairie-lille.fr](mfmoulins@mairie-lille.fr)**](mfmoulins@mairie-lille.fr) **Plus d’informations :** Maison Folie Moulins, 47 rue d’Arras, 59000 Lille 0320950882 **Dans le cadre du Festival Maxi’Mômes, du 30 mars au 9 avril, dans les maisons Folie Wazemmes et Moulins.**

Gratuit sur réservation.

Une première entrée dans le monde la lecture pour les enfants. Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

