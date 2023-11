L’heure bleue : atelier cyanotypo-paysage Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Pour adultes et ados.

Créez des paysages aux horizons imaginaires inspirés du bleu de la mer et du ciel à l’heure où l’atmosphère s’emplit d’une teinte profonde, à travers un procédé photographique original et sensible : le cyanotype.

Le cyanotype, inventé en 1842, est l’un des tout premiers

procédés de tirage photographique. Il a la grande particularité de produire des

images au bleu caractéristique, sans encre ni électricité, mais uniquement

grâce aux UV du soleil.

Essayez-vous à cette technique à la fois simple

et belle en composant vos paysages rêvés, comme pris sur le vif à l’heure bleue, cette heure entre chien et loup juste après le coucher du soleil… avec des bouts de tissus ajourés, de la dentelle, du tulle, des perles, des paillettes et sequins, de la ficelle, tout ce qui laisse passer la lumière et apportera donc de la matière à votre création. Apportez ce que vous avez chez vous, ou utilisez ce que nous mettrons à disposition.

Cet atelier est en lien avec le Cycle des Veilleurs, une performance de l’artiste Joanne Leighton, coordonnée par l’Atelier de Paris / CDCN Carolyn Carlson. Avec cette performance labellisée Olympiade Culturelle par Paris 2024, la chorégraphe propose aux habitant·es de « veiller » chaque matin et chaque soir, une heure au lever du soleil et une heure au coucher du soleil, depuis un point culminant. Un objet-abri unique, situé à l’Ensemble Erard-Charenton, au cœur du 12e arrondissement.

samedi 27 janvier, 15h

ados-adultes

sur inscription à partir du 27 décembre

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

FlickR et bibliothèque Saint-Eloi Heure bleue