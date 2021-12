L’heure blanche – Compagnie Rumeurs des Vents Le Nouveau Théâtre, 6 février 2022, Châtellerault.

L’heure blanche – Compagnie Rumeurs des Vents

Le Nouveau Théâtre, le dimanche 6 février 2022 à 16:00

Blanche est une enfant mystérieuse. Elle déteste le noir, la couleur noire, et tout ce qui peut faire ombre sur le blanc. Pour se protéger d’un trop grand chagrin, Blanche se réfugie dans un univers de lumière où elle s’est inventé tout un monde. Autour d’elle, cette clarté irradie, elle la guide vers l’avenir, la vie, les commencements. Mais d’où vient-elle ? De la mer, du soleil, d’une mémoire aveuglante ? Est-elle le reflet lumineux de cette part absente ? Malgré les peurs, malgré les tourments, la petite fille s’ouvre progressivement à la vie. La couleur de l’amour Dans ce spectacle tout en douceur, entre poésie et tendresse, Hélixe Charrier parle de l’absence, de la disparition d’un être cher. Les illustrations de Charlotte Lemaire animent ce récit avec fraîcheur et sensibilité. Les textes pour la jeunesse de Claudine Galea abordent les thèmes de la vie avec simplicité et sincérité. Ils s’intéressent aux liens entre enfance et merveilleux, faisant la part belle à l’imaginaire et au fantasmatique avec lucidité et poésie. **Un dimanche en famille** (tarif spectacle+atelier: 9€ adulte, 6€ enfant) Une journée à la carte immersive et ludique à vivre en famille aux 3T : 10h30-12h30 : atelier « Mon voyage sonore » dirigée par Hélixe Charier et Arnold Courset-Pintout. À l’aide d’images imprimées pour rétroprojecteur en noir et blanc et de feutres de couleurs, venez dessiner votre paysage et vous insérer, en musique, à l’intérieur de celui-ci. 12h30-14h : apportez votre pique-nique et partagez le repas en compagnie des équipes artistique et des 3T. On vous offre le dessert ! 14h-15h : lecture ouverte à tous de Toutes leurs robes noires de Claudine Galea, texte miroir de L’heure blanche Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif: 6€

Lumineuse consolation

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T16:00:00 2022-02-06T16:30:00