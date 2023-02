L’HEROIQUE LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM, 28 février 2023, LILLE.

L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE (PLATES V-R-2020-010595) PRESENTE CE CONCERT ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDETCHAÏKOVSKI Concerto pour piano n°1BEETHOVEN Symphonie n°3, « Héroïque »Jonathan Nott DirectionKhatia Buniatishvili PianoOrchestre de la Suisse RomandeL’Orchestre de la Suisse Romande est invité par l’ONL dans le cadre de sa saison.Fondé par Ernest Ansermet en 1918, l’Orchestre de la Suisse Romande possède une histoire prestigieuse. Depuis 2017, c’est le britannique Jonathan Nott qui préside aux destinées de la formation genevoise. En première partie de ce concert événement, la pianiste Khatia Buniatishvili s’affirme comme l’une des musiciennes les plus appréciées de notre époque. Sa renommée s’étend aujourd’hui bien au-delà du cercle des mélomanes et l’éblouissant Concerto n°1 de Tchaïkovski est la partition idéale pour sublimer son jeu puissant et spectaculaire. En deuxième partie, la grandiose et monumentale Symphonie n°3 dite « Héroïque » dans laquelle Beethoven surpasse tout ce qu’on entendait jusqu’alors. De la démesure avant toute chose !

LE NOUVEAU SIECLE- AUDITORIUM LILLE Place Mendès France Nord

