Connaître les Troubles Musculo-Squelettiques et les Maux de dos pour mieux les appréhender et les prévenir… L’Hermitage, 23 mars 2023, L'Hermitage.

Les Elus MSA (Mutualité Sociale Agricole) du secteur de Le Rheu, Rennes 5 organisent :

Le Jeudi 23 mars 2023 – 20 h 30

Salle le Vivier – rue du lavoir

L’HERMITAGE

Une réunion d’information et d’échanges animée par :

– Jean-François POIRIER, Kinésithérapeute – spécialiste sport-santé en entreprise

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), Maladies Professionnelles les plus courantes en France, recouvrent diverses pathologies dont la douleur est l’expression la plus manifeste. Elles sont le plus souvent associées à des gênes fonctionnelles qui peuvent parfois être invalidantes.

 Les Troubles Musculo-Squelettiques… de quoi parle-t-on ?

 Quelles sont les zones les plus touchées ?

 Comment chacun peut se prendre en charge et quelle hygiène de vie adopter dès le plus jeune âge pour repousser l’apparition de ces traumatismes ?

 Quelle alimentation adopter au quotidien ?

 Quelles attitudes adopter lors de l’apparition de douleurs ?

 Comment adapter sa posture et son poste de travail ?

 Quelle démarche de prévention mettre en place sur son lieu de travail ?

 Quelle est la relation entre les TMS liés au travail et les facteurs psychosociaux ?

 En quoi le télétravail peut-il réduire le risque de TMS ?

 Temps d’échange avec l’intervenant

L’Hermitage l’hermitage rue du lavoir L’Hermitage 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T20:30:00+01:00 – 2023-03-23T22:30:00+01:00

