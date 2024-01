OCTOPUS – RAP EVENT L’HERMIONE Saint-Brieuc Catégorie d’Évènement: Saint-Brieuc OCTOPUS – RAP EVENT L’HERMIONE Saint-Brieuc, 16 février 2024, Saint-Brieuc. Octopus – Rap event 15 > 17 février 2024 SAINT BRIEUC EXPO CONGRESLe nouveau rendez-vous urbain à Saint-Brieuc arrive en 2024. 3 soirées / 3 ambiances pour tous les passionnés de rap. –SAINT-BRIEUC EXPO CONGRES – SALLE HERMIONE- JEUDI 15 FEVRIER 2024 : IAM YUSTON XIII- VENDREDI 16 FEVRIER 2024 : LETO KALASH CRIMINEL YUZMV – SAMEDI 17 FEVRIER 2024 : ZIAK MERYL

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 19:00 Réservez votre billet ici L’HERMIONE RUE PIERRE DE COUBERTIN 22000 Saint-Brieuc 22 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Brieuc Autres Code postal 22000 Lieu L'HERMIONE Adresse RUE PIERRE DE COUBERTIN Ville Saint-Brieuc Departement 22 Lieu Ville L'HERMIONE Saint-Brieuc Latitude 48.499943 Longitude -2.763973 latitude longitude 48.499943;-2.763973

L'HERMIONE Saint-Brieuc 22 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/