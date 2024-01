LAURA LAUNE L’HERMIONE Saint-Brieuc, 8 février 2024, Saint-Brieuc.

À partir de 14 ansAprès une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.

Tarif : 34.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

L’HERMIONE RUE PIERRE DE COUBERTIN 22000 Saint-Brieuc 22