Concert: Marco Polo, conte musical L’Hermione, 9 juin 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Un nouveau concert à bord de L’Hermione !

La clique et Harmonie d’aspremont, Peyrehorade vous invite à suivre le voyage de Marco Polo.

Dans le port de Bayonne à Anglet. ( 12, Avenue de l’Adour)..

2023-06-09

L’Hermione Le grand Carénage

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A new concert aboard the L?Hermione!

La clique et Harmonie d’aspremont, Peyrehorade invites you to follow the voyage of Marco Polo.

In the port of Bayonne in Anglet. ( 12, Avenue de l’Adour).

¡Un nuevo concierto a bordo del L’Hermione!

La clique et Harmonie d’aspremont, Peyrehorade le invita a seguir el viaje de Marco Polo.

En el puerto de Bayona, en Anglet. ( 12, Avenue de l’Adour).

Ein neues Konzert an Bord der L?Hermione!

Die Clique et Harmonie d’aspremont, Peyrehorade lädt Sie ein, der Reise von Marco Polo zu folgen.

Im Hafen von Bayonne in Anglet. ( 12, Avenue de l’Adour).

