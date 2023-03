Les rendez-vous saisonnier d’aromathérapie en Brocéliande L’Hermine et L’Ajonc Paimpont Office de Tourisme de Brocéliande Paimpont Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Paimpont . Dimanche 16 avril, Lisa vous propose un atelier d’aromathérapie sur l’Intersaison. De 18h30 à 20h15. Appréhendez l’énergie de la saison selon la médecine traditionnelle chinoise. Apprenez les habitudes de vie à favoriser. Découvrez 3 huiles essentielles et confectionnez un stick inhalateur. Atelier d’1h45 à 2h – 30€ – 12 personnes max Info & réservation : 06 98 99 18 68 Rendez-vous 5min avant, devant la boutique L’hermine et l’Ajonc à Paimpont.

Proposée par Lisa Hulley – Herboriste – Naturopathe +33 6 98 99 18 68 L’Hermine et L’Ajonc 2, rue du Général de Gaulle Paimpont

