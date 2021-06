Lherm Centre ville Haute-Garonne, Lherm Lherm en fête Centre ville Lherm Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lherm

Lherm en fête Centre ville, 25 juin 2021-25 juin 2021, Lherm. Lherm en fête

du vendredi 25 juin au dimanche 27 juin à Centre ville

Fête locale du Lherm Fête locale du village Centre ville 31600 Lherm Lherm Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T14:00:00 2021-06-25T23:00:00;2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T23:00:00;2021-06-27T14:00:00 2021-06-27T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Lherm Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre ville Adresse 31600 Lherm Ville Lherm lieuville Centre ville Lherm