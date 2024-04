L’héritage La Laurentia Orléanaise Orléans, vendredi 7 juin 2024.

L’héritage Découvre une pièce où les héritiers d’un riche industriel retraité se rencontrent après la disparition du Baron Francis de la Brancharfaire et où leur rencontre s’annonce… rocambolesque ! Vendredi 7 juin, 20h30 La Laurentia Orléanaise Billetterie en ligne / sur place, 6€

Le Baron Francis de la Brancharfaire, riche industriel retraité, a disparu en tentant de rallier le pôle Nord à pied. La notaire a alors convoqué les héritiers potentiels au sein de la grande demeure de celui-ci où officient toujours le majordome et la bonne. Le Baron était quelqu’un de très solitaire, et aucun des héritiers potentiels ne le connaissait. lls sont tous de profils très différents et leur rencontre dans cette course pour l’héritage va les rendre comment dire…

A vous de le découvrir !

Une comédie familiale où les rebondissements et les secrets de famille se télescopent !

Rendez-vous le vendredi 7 juin à 20h30 pour 2h de show avec la Troupe 1 Zigotastiques !

Ouverture des portes 30 minutes avant : 20h00

Prix du spectacles : 6€

Nouveautés cette année : Vous êtes un fana de théâtre ? Nous lançons le pass 3 spectacles. Une occasion de profiter pleinement de notre programmation. Il suffit de choisir vos 3 spectacles et vous aurez automatiquement 10% de réduction.

La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d'Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Zigotastiques