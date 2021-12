Grignan Grignan Drôme, Grignan L’Héritage – Jeu d’énigmes Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

L’Héritage – Jeu d’énigmes Grignan, 21 décembre 2021, Grignan. L’Héritage – Jeu d’énigmes Château de Grignan 23, rue Montant au Château Grignan

2021-12-21 – 2021-12-21 Château de Grignan 23, rue Montant au Château

Grignan Drôme Grignan EUR Testez vos capacités de raisonnement en participant à un jeu d’énigmes, dans une salle voûtée du château. Grâce à vos intuitions, soyez les premiers à exhumer une lettre de madame de Sévigné. Attention, d’autres équipes le même objectif que vous ! commercial-chateaux@ladrome.fr +33 4 75 91 83 61 https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2021/evenements/l-heritage Château de Grignan 23, rue Montant au Château Grignan

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grignan Autres Lieu Grignan Adresse Château de Grignan 23, rue Montant au Château Ville Grignan lieuville Château de Grignan 23, rue Montant au Château Grignan