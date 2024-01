L’HERITAGE GOLDMAN VELODROME D’ARCACHON Arcachon, mardi 23 juillet 2024.

L’HÉRITAGE GOLDMAN : LA TOURNÉE ÉVÈNEMENT Les plus grandes chansons de JEAN-JACQUES GOLDMAN revisitées par ERICK BENZI, son réalisateur et arrangeur historique. Sur scène, MICHAEL JONES, le CHŒUR GOSPEL DE PARIS et les plus belles voix de la nouvelle scène française interprètent les grands tubes de Jean Jacques GOLDMAN entourés des musiciens et de l’équipe artistique originelle de GOLDMAN. Deux heures de musique et de performances d’exception pour s’émouvoir, chanter et danser ensemble sur un répertoire intemporel touchant toutes les générations. « La bande son de nos vies » et de tant de moments inoubliables.Les Grands concerts d’été Depuis leur création en 2001, les Grands Concerts d’Été sont le théâtre de nombreux spectacles grand public. De Pascal Obispo à Johnny Hallyday, en passant par Sting, c’est le rendez-vous estival incontournable du Bassin d’Arcachon de ces 20 dernières années.Ces grandes soirées en plein air – au cœur du Vélodrome d’Arcachon – rythment les étés des habitants et des vacanciers, qui embarquent munis d’un aller-simple, pour 4 concerts exceptionnels. Véritable voyage multi-générationnel, ces concerts uniques rassemblent autour d’un langage commun et fédérateur : la musique. Après quelques années d’absence dues à la période covid, 2024 signe le grand retour des Grands Concerts d’Arcachon. Cette nouvelle édition met à l’honneur divers univers musicaux. Chanson française, grandes voix, mais aussi un virement de bord avec de l’urbain.Arcachonnais, vacanciers, amoureux de musique et grands curieux, soyez prêts à embarquer pour un périple festif et convivial, que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

Tarif : 39.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-07-23 à 20:30

VELODROME D’ARCACHON RUE GUYNEMER 33120 Arcachon 33