L’HERITAGE GOLDMAN THEATRE ANTIQUE Vienne, dimanche 21 juillet 2024.

L’HE´RITAGE GOLDMAN – LA TOURNE´E E´VE`NEMENTLes plus grandes chansons de JEAN-JACQUES GOLDMAN revisite´es par ERICK BENZI, son re´alisateur et arrangeur historique.Sur sce`ne, MICHAEL JONES, le CHŒUR GOSPEL DE PARIS et les plus belles voix de la nouvelle sce`ne franc¸aise interpre`tent les grands tubes de Jean Jacques GOLDMAN, entoure´s des musiciens et de l’e´quipe artistique originelle de GOLDMAN.Deux heures de musique et de performances d’exception pour s’e´mouvoir, chanter et danser ensemble sur un re´pertoire intemporel touchant toutes les ge´ne´rations.« La bande son de nos vies » et de tant de moments inoubliables.En tourne´e dans toutes les plus grandes salles de France… Une production ambitieuse et passionne´e pour REVIVRE, EN LIVE, LA LE´GENDE GOLDMAN !

Tarif : 24.50 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-21 à 20:30

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38