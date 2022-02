L’héritage Goldman Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

L’héritage Goldman Nice, 23 mars 2022, Nice. L’héritage Goldman Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice

2022-03-23 – 2022-03-23 Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour

Nice Alpes-Maritimes EUR 45 65 Les plus grandes chansons de Jean-Jacques Goldman revisitées par Erick Benzi, son réalisateur et arrangeur historique. info@nikaia.fr +33 4 92 29 31 29 https://www.nikaia.fr/ Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Ville Nice lieuville Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

L’héritage Goldman Nice 2022-03-23 was last modified: by L’héritage Goldman Nice Nice 23 mars 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes