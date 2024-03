L’HÉRITAGE GOLDMAN le Dôme Marseille, mercredi 2 octobre 2024.

L’HÉRITAGE GOLDMAN ♫♫♫ Mercredi 2 octobre, 20h30 le Dôme De 49 à 69€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-02T20:30:00+02:00 – 2024-10-02T22:30:00+02:00

Fin : 2024-10-02T20:30:00+02:00 – 2024-10-02T22:30:00+02:00

Les plus grandes chansons de – revisitées par , son réalisateur et arrangeur historique. Sur scène, , le et les plus belles voix de la nouvelle scène française interprètent les grands tubes de Jean Jacques GOLDMAN entourés des musiciens et de l’équipe artistique originelle de GOLDMAN.

Une production ambitieuse et passionnée pour REVIVRE, EN LIVE, LA LÉGENDE GOLDMAN

_____________________________________________________________

le Dôme 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille Marseille 13013 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur