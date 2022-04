L’Héritage Goldman LE DOME DE PARIS, 26 septembre 2022, Paris.

Les plus grandes chansons de JEAN-JACQUES GOLDMAN revisitées par ERICK BENZI, son réalisateur et arrangeur historique.

Date et horaire exacts : Le lundi 26 septembre 2022

de 20h30 à 22h30

payant 49€ à 79€

Richard Walter productions présente (Licence 2-136902)

L’HÉRITAGE GOLDMAN : LA TOURNÉE ÉVÉNEMENT !

Les plus grandes chansons de JEAN-JACQUES GOLDMAN revisitées par ERICK BENZI, son réalisateur et arrangeur historique.

Sur scène, MICHAEL JONES, le CHŒUR GOSPEL DE PARIS et les plus belles voix de la nouvelle scène française interprètent les grands tubes de Jean Jacques GOLDMAN, entourés des musiciens et de l’équipe artistique originelle de GOLDMAN.

Deux heures de musique et de performances d’exception, pour s’émouvoir, chanter et danser ensemble sur un répertoire intemporel touchant toutes les générations.

« La bande son de nos vies » et de tant de moments inoubliables ».

Une production ambitieuse et passionnée pour REVIVRE, EN LIVE, LA LÉGENDE GOLDMAN !

Olympia de Paris le 25/09/22 et bientôt en tournée dans toutes les plus grandes salles de France.

Locations : Points de vente habituels

LE DOME DE PARIS 34 Boulevard Victor Paris 75015

Contact : https://www.rwprod.org/heritage-goldman 0321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production https://www.rwprod.org/heritage-goldman https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/l-heritage-goldman-billet/idmanif/521992

L’Héritage Goldman

Richard Walter Productions