“L’héritage des Lumières : ambivalences de la modernité” (Gallimard) par Antoine Lilti Palais des Beaux-Arts de Lille, 10 novembre 2021, Lille.

“L’héritage des Lumières : ambivalences de la modernité” (Gallimard) par Antoine Lilti

Palais des Beaux-Arts de Lille, le mercredi 10 novembre à 14:30

Les Lumières » occupent une place singulière dans l’histoire et la culture européennes. Bien plus qu’un courant littéraire et philosophique, elles ont profondément bouleversé notre rapport au monde comme notre façon de nous le représenter. Véritable révolution, sinon anthropologique, du moins éthique et politique, les Lumières ne peuvent pourtant pas se comprendre à partir d’une doctrine unifiée et homogène. Dès lors, comment penser un mouvement aussi pluriel qui s’étend au-delà de son siècle et dont les ramifications intellectuelles et politiques ne s’accordent pas toujours ? C’est sur cette question que l’historien Antoine Lilti apportera ses… éclairages.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Comme le montre ici Antoine Lilti, les Lumières n’ont pas proposé un projet politique commun. L’auteur propose de rendre aux Lumières leur complexité historique.

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T14:30:00 2021-11-10T16:30:00