Bruère-Allichamps Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps, Cher L’herboristerie vue par Pascale Marcq Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Cher

L’herboristerie vue par Pascale Marcq Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac, 5 juin 2021-5 juin 2021, Bruère-Allichamps. L’herboristerie vue par Pascale Marcq

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Entrée libre

Rencontre et animation en continu autour des usages et propriétés plantes médicinales et aromatiques. Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:30:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps, Cher Autres Lieu Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Adresse 18200 Bruère-Allichamps Ville Bruère-Allichamps