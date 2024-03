L’HERBORISTERIE AU TEMPS DES CELTES ET DES SORCIERES Rue du Théatre Tarquimpol, vendredi 21 juin 2024.

Vendredi

Sur le site mystérieux et magique de la presqu’île de Tarquimpol, une balade en nocturne permettra de découvrir les plantes médicinales utilisées traditionnellement par les guérisseurs et les sorcières pour prévenir et soutenir les maux du quotidien.

De rituels en légendes, venez profiter d’un moment hors du temps dans le monde secret des plantes médicinales.

Sorties proposées par l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois et animées par Séverine Breuvart, phytothérapeute et naturopathe.

Rdv devant la maison du Pays des étangs.

Inscription obligatoire au 03 87 01 16 26 ou par mail contact@tourisme-saulnois.com

Possibilité de restauration au Bistrot des Oiseaux sur réservation.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 20:00:00

fin : 2024-06-21 22:30:00

