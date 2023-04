Cueillette de salade sauvage L’Herbier de Saint-Fiacre Trévol Catégories d’Évènement: Allier

2023-04-12 10:00:00 – 2023-04-12 12:00:00

Allier . Partez à la découverte des saveurs de la nature avec Mme Sophie Gallet, une experte en biologie et physiologie végétale. Apprenez à composer votre salade sauvage et éveillez vos papilles gustatives dans un cadre exceptionnel. +33 6 40 57 12 97 http://www.herbier-saint-fiacre.fr/ L’Herbier de Saint-Fiacre 7 route de Dornes Trévol

