C’est quoi exactement ce Calendrier de l’Avent ? Un simple prétexte à s’ouvrir aux autres sur la commune. Simplement partager un temps, du petit déjeuner au diner. Tout peut s’imaginer !

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE SUR L’HERBERGEMENT

Une animation qui sort de l’ordinaire, qui intrigue, qui pose question…

C’est quoi exactement ce Calendrier de l’Avent ?

Un simple prétexte à s’ouvrir aux autres sur la commune. C’est une réalité, le temps passe très vite et on se laisse vite submerger par le quotidien, on s’enferme dans une routine et finalement on croise toujours les mêmes personnes… Avec le calendrier de l’Avent, on se lance le défi de prendre ce temps qui nous échappe pour se faire plaisir, pour rencontrer de nouvelles personnes, sortir de l’ordinaire.

Ca consiste en quoi ?

Simplement partager un temps, du petit déjeuner au dîner en passant par un simple café, un goûter ou le célèbre apéro… Tout peut s’imaginer. Chaque rencontre sera différente et se fera en petits groupes de 5 à 8 personnes maximum !

Comment faire pour s’inscrire ?

Rien de plus simple, il suffit de remplir le formulaire sur le site de l’association. On se charge du reste !

Je ne veux pas accueillir chez moi

Ce n’est pas un impératif, on peut aussi accueillir à la salle de l’heR D’enVie.

Tentez l’expérience, vous ne serez pas déçu !



